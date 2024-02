Niakaté já conta para Alvalade

Sikou Niakaté será mais uma opção para Artur Jorge, tendo em vista o jogo do Sp. Braga de domingo em Alvalade, da jornada 21 da Liga Betclic, depois da ausência na CAN ao serviço do Mali.O defesa-central viu a sua seleção ser eliminada nos quartos-de-final pela Costa do Marfim, o país anfitrião, em jogo que decorreu no último sábado e é esperado amanhã em Braga, reintegrando os treinos do plantel na quarta-feira.