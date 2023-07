Sp. Braga oficializa contratação de Bruma em definitivo: todos os detalhes do negócio

O Sp. Braga anunciou há momentos a contratação de Bruma a título definitivo, por 6,5 milhões de euros, como Record já tinha adiantado . O extremo fica ligado aos arsenalistas com um contrato de quatro anos, ou seja até junho de 2027, sendo que a cláusula de rescisão estipulada é de 20 milhões de euros! A SAD revela ainda que "suportará encargos com a transferência que ascendem a 750 mil euros".O processo da contratação de Bruma começou precisamente no passado dia 28 de maio, com a viagem de António Salvador à Turquia para falar diretamente com o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç. O entendimento entre os dois clubes foi acertado e seguiram-se as conversas com o jogador, que sempre mostrou vontade em continuar em Braga, assumindo de imediato a sua palavra de que queria permanecer nos minhotos, procurando um novo desafio e para ajudar a equipa de Artur Jorge na primeira missão da época: o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.No entanto, devido à intromissão de outros clubes no negócio (alguns até de Portugal), as negociações com o Fenerbahçe complicaram-se nos últimos dias, muito devido à influência de várias pessoas da estrutura do clube turco, que estavam a falar paralelamente com outros clubes.Face a isto, houve um novo contacto entre presidentes, feito precisamente ontem por iniciativa de António Salvador e que acabou por selar o acordo firmado hoje entre todas as partes, mas que já estava apalavrado desde final de maio.

A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o FENERBAHÇE FUTBOL A.S. para a contratação a título definitivo do jogador ARMINDO TUÉ NA BANGNA ("Bruma"), bem como da totalidade dos seus direitos, pelo montante de 6.500.000,00€ (seis milhões e quinhentos mil euros), acrescido de mecanismo de solidariedade.

A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. suportará ainda encargos com a transferência que ascendem a 750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil euros).

Mais se informa que o jogador celebrou com a SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. um contrato de trabalho desportivo válido por 4 (quatro) épocas desportivas que vigora até 30 de Junho de 2027, o qual inclui uma clausula de rescisão no valor de 20.000.000,00€ (vinte milhões de euros).