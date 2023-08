Oficial: Rony Lopes reforça o Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou esta quarta-feira a contratação de Rony Lopes. O extremo, de 27 anos, chega do Sevilha e assinou pelos bracarenses até 2026.A SAD arsenalista não terá para já encargos financeiros com esta transferência, com o Sevilha a ficar com o direito de garantir uma quantia até 500 mil euros por objetivos. O emblema espanhol fica ainda com 20% de uma futura venda do internacional português.