Oficial: Sp. Braga empresta Rodrigo Gomes ao Estoril

O Sp. Braga oficializou o acordo com o Estoril que leva Rodrigo Gomes até à equipa de Álvaro Pacheco por empréstimo, num acordo que não contempla opção de compra, tal como Record noticiou esta sexta-feira Rodrigo Gomes realizou quase toda a formação nos arsenalistas. Na última temporada realizou 27 jogos pela equipa principal, dos quais apenas 5 foram como titular, apontou 2 golos e fez uma assistência. Internacional pelas seleções jovem de Portugal, o extremo integrou os trabalhos de pré-temporada do Sp. Braga, tendo inclusive apontado um golo no particular com o Torreense.