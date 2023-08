Oficializado no Sp. Braga em julho: Seydou Sano reforça o Al Gharafa

O internacional jovem senegalês, Seydou Sano, foi anunciado como reforço do Sp. Braga no passado mês de julho e ia jogar na equipa B dos arsenalistas. No entanto, o defesa-central, de 18 anos, já está no Qatar, onde vai jogar no Al Gharafa, clube treinado por Pedro Martins.Segundo apurou, o acordo entre clubes ficou selado por um valor a rondar os 2,5 milhões de euros e a transferência pôde ser realizada porque o jogador não chegou a fazer qualquer minuto em provas oficiais.