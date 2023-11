Pedro Malheiro na mira do Sp. Braga

A SAD bracarense já realizou as primeiras abordagens junto da homologa axadrezada para perceber em que moldes pode garantir a contratação do lateral Pedro Malheiro em janeiro. O internacional sub-21 português, de 22 anos, tem um valor de mercado de quatro milhões de euros, aproximadamente, mas tem vindo a despertar o interesse de vários emblemas e também já foi associado a Benfica e FC Porto, pelo que o plano do presidente António Salvador passa por conseguir fechar o negócio na próxima janela de mercado. Caso esse cenário não se materialize haverá novo esforço para assegurar Malheiro no final da época.