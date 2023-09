Pedro Proença: «Aposta coloca o Sp. Braga na linha dos melhores clubes europeus»

Pedro Proença deixou rasgados elogios ao Sp. Braga pelo crescimento que o clube registou nos últimos anos. O líder da Liga Portugal foi um dos convidados a discursar na cerimónia de inauguração da 2.ª fase da Cidade Desportiva e apontou o emblema minhoto a altos voos, colocando-o, inclusive, entre os clubes de topo a nível europeu."Percebemos a estratégia, objetivo, ambição do clube por detrás desta cidade desportiva. Esta aposta coloca o Sp. Braga na linha dos melhores clubes europeus, com instalações de topo e de vanguarda. Registo com agrado o crescimento do Sp. Braga. Hoje é sem dúvida uma das maiores marcas nacionais e uma das grandes marcas internacionais. Clube inovador, que tem tido capacidade de se inovar todos os dias, todos os anos, marcando experiência única no panorama nacional. Este projeto ganha mais projeção depois do apuramento do Sp. Braga para a Liga dos Campeões e quando se assinalam 20 anos de uma liderança única", disse o presidente do organismo que tutela o futebol profissional, elogiando "os milagres" que os clubes, com o Sp. Braga à mistura, operam diariamente.