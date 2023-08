Pedro Proença destaca "passo importantíssimo" do Sp. Braga no playoff da Liga dos Campeões

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, parabenizou esta quarta-feira o Sp. Braga depois da vitória diante do Panathinaikos, por 2-1 , na 1.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões. Na mensagem partilhada no site oficial do organismo, Pedro Proença destacou o "passo importantíssimo" dos guerreiros rumo à fase de grupos daquela competição."O SC Braga deu hoje - com o apoio maciço dos seus adeptos, bem expresso nos mais de 23 mil que marcaram presença no estádio - um passo importantíssimo rumo à presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ciente da importância para o Futebol Português de apoiar as equipas que competem nas provas europeias, a Liga Portugal continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir as condições necessárias à defesa efetiva dos interesses portugueses no Ranking da UEFA e do prestígio internacional dos nossos Clubes.O adiamento do jogo do SC Braga frente ao Moreirense, referente à 3.ª jornada da Liga Portugal Betclic, para dia 9 de setembro é mais um forte sinal do empenho que empregamos num desígnio que deve ser de todos.Por um Futebol Profissional mais forte! Por um Futebol Profissional mais competitivo a nível internacional!Podem contar connosco".