Peseiro e o duelo do Sp. Braga com o Real Madrid na Champions: «No futebol tudo pode acontecer»

José Peseiro não tem dúvidas que o Real Madrid é favorito no duelo com o Sp. Braga, na Liga dos Campeões, mas o antigo treinador dos arsenalistas acredita que a equipa minhota pode protagonizar uma surpresa.



"A segunda vez que o Sp. Braga jogou na Champions foi comigo. Jogámos o playoff com a Udinese e ganhámos. Depois fomos à fase de grupos", começou por recordar o selecionador da Nigéria, numa entrevista ao jornal 'As'. "O Real Madrid é o Real Madrid, é favorito a ganhar a Champions. Tem melhores jogadores do que o Sp. Braga, mas no futebol tudo pode acontecer. O Shakhtar ganhou-lhes por 3-2... Algumas vezes quando o Real joga com outras equipas que não têm tantos nomes, acontecem maus resultados."



Depois, explicou as qualidades dos minhotos: "O Sp. Braga tem bons jogadores, não começou bem a Liga, mas manteve bons futebolistas e ainda chegaram outros com experiência, como o Fonte, o Moutinho e o Pizzi. E tem grandes jogadores como o Djaló, o Horta, o Bruma ou o Abel Ruiz. Tem dois bons por posição. Mas se me perguntarem quem é o favorito, respondo o Real Madrid", acrescentou o treinador português.



O Sp Braga vai receber o Real Madrid a 24 de outubro, na 3.ª jornada da fase de grupos. Antes, na próxima terça-feira, a equipa arsenalista visita o Union Berlim.