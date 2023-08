Pizzi: «Ter três equipas portuguesas na Liga dos Campeões é inacreditável»

Depois de o Sp. Braga garantir o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Pizzi disse que o facto de Portugal ter três equipas nessa fase da prova é "inacreditável"."É um sentimento indescritível, foi um trabalho difícil. Mas é um trabalho merecido. Foram 180 minutos muito difíceis contra uma grande equipa, mas este grupo foi magnífico. Não há palavras para descrever. Estamos felizes. O Sp. Braga na Liga dos Campeões e ter três equipas é inacreditável. Estamos felizes e agradecemos aos adeptos", referiu o médio dos bracarenses, após a vitória (1-0) frente ao Panathinaikos em Atenas."Sofre-se mais no banco, daí que ninguém goste de lá estar. É fruto do trabalho de toda a gente, não só quem jogou, mas dos que estiveram no banco e na bancada. É trabalho de toda a gente. Sp. Braga está de parabéns pelo trabalho e o culminar é a entrada na fase de grupo da Liga dos Campeões.""Passou por ter coragem e ter cabeça, saber ler os momentos de jogo. Estávamos em vantagem, por isso o jogo estava a favor. Tivemos alguns momentos em que não estivemos tão bem defensivamente, mas a equipa está de parabéns pelo excelente trabalho. O jogo no fim partiu-se e para nós foi uma vitória justa", terminou.