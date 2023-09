Presidente da Câmara admite vender Estádio Municipal ao Sp. Braga

Ricardo Rio voltou a manifestar o desejo da Câmara Municipal de Braga em vender o Estádio Municipal, mas que seja "por um valor justo" que possibilite a reabilitação que o Estádio 1º de Maio tanto necessita e outros equipamentos na cidade.O presidente da Câmara, em entrevista à Rádio Universidade do Minho, registou também que essa venda só fará sentido se a mesma continuar a servir o Sp. Braga como único utilizador da Pedreira. Ricardo Rio, aliás, assumiu que esta questão é sensível e complexa, mas divulgou com alguma surpresa que até já tem mantido contactos com o QSI, novo acionista dos arsenalistas e detentor do PSG."Não há um valor fechado, mas o município tem tido alguns contactos com a administração do Sp. Braga, inclusivamente com o novo acionista. O diálogo abriu-se, portanto agora vamos acautelar essa possibilidade fazendo formalmente uma avaliação daquilo que poderá ser o valor pelo qual o estádio poderá ser alienado", revelou o líder da edilidade bracarense, assumindo claramente que a hipótese da Pedreira ser vendida ao clube está em cima da mesa.Apesar de tudo, Ricardo Rio fez ainda questão de recordar que o Estádio Municipal de Braga custou 200 M€ e, por isso, o preço a estipular não pode ser naturalmente muito longe disso: "O Estádio só faz sentido ser utilizado pelo Sp. Braga. Não pretendo exigir os 200 milhões de euros que foram investidos neste equipamento, mas obviamente um valor que permita ressarcir a Câmara Municipal e, por exemplo, viabilizar outros projetos, incluindo a própria reabilitação do Estádio 1º de Maio que também por força destes anos de abandono, acabou por sofrer uma degradação muito acelerada".Entretanto, por proposta do PSD, a Assembleia Municipal de Braga, na sua Sessão Ordinária do passado dia 22 aprovou um voto de Congratulação e Louvor ao Sp. Braga, pela inauguração da Segunda Fase da Cidade Desportiva, "um equipamento notável que é e será basilar para o presente e futuro de sucesso do clube".