Presidente da MAG do Sp. Braga: «O poder pertence aos sócios»

José Manuel Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sp. Braga, assina uma carta dirigida aos sócios, onde apela à mobilização associativa para participar na Assembleia Geral Extraordinária deste sábado, onde será deliberada e votada a proposta de alteração de estatutos do Sp. Braga, apresentada pelo Conselho Geral."Tenho tido o privilégio de acompanhar o extraordinário crescimento do nosso clube, sobretudo na esfera social e associativa. Tenho orgulho em constatar que, no SC Braga, o poder pertence aos sócios e que são estes, através do seu voto, que definem o futuro coletivo", refere José Manuel Fernandes."A autonomia e a independência de que hoje gozamos são uma conquista que deriva das escolhas que os associados têm feito, mas também da capacidade que os representantes eleitos têm evidenciado, honrando dessa forma o poder do voto e a soberania da vontade popular", lê-se, apelando então a que os sócios se desloquem à Arena SC Braga."Considero extremamente importante que os Estatutos do SC Braga - que protegem e preservam o nosso passado da mesma forma que antecipam e projetam o nosso futuro - espelhem a ponderação de uma expressiva maioria e que cada um dos associados exerça o seu direito de voto, não delegando em outrem o poder que o Clube lhe confere", aponta, para depois concluir: "Apelo, pois, à presença e à participação na Assembleia Geral de 3 de fevereiro, às 9h30, na Arena da Cidade Desportiva, certo de que de um debate esclarecido e elevado sairá um Clube ainda mais fortalecido."