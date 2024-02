Presidente do Besiktas e a chegada de Al Musrati: «O nosso amigo Nasser ajudou»

Hasan Arat, presidente do Besiktas, afirmou ontem que o "amigo" Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG e líder da Qatar Sports Investments, acionista da SAD do Sp. Braga, "ajudou" no processo de aquisição de Al Musrati."O treinador Fernando Santos confia muito nele [Al Musrati]. É um jogador que conhece. E o nosso querido amigo Nasser [Al-Khelaïfi], proprietário do PSG, ajudou-nos", afirmou, citado pela imprensa turca.Mas fonte oficial minhota nega que Al-Khelaïfi tenha ligado a Salvador para "inferir sobre atos de gestão".