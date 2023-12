Presidente do Cuiabá admite abordagem informal do Sp. Braga por Rikelme

O Sp. Braga tem Rikelme debaixo de olho. O lateral-esquerdo, de 20 anos, joga no Cuiabá e o presidente do emblema brasileiro admitiu que um representante dos arsenalistas já o abordou de forma informal tendo em vista a contratação do jogador."Um representante do Sp. Braga esteve em Cuiabá e viu o Rikelme jogar. Não formalizou proposta, mas enviou algo informalmente. Achámos muito pouco e não acreditamos que vão chegar ao valor esperado", referiu o dirigente do Cuiabá em entrevista ao portal 'Globoesporte'. De acordo com a mesma fonte, o emblema brasileiro espera um encaixe superior aos 4 milhões de euros pelo jovem lateral.Rikelme é um produto das escolas do Cuiabá e na última temporada fixou-se nas opções do emblema auriverde, terminando com 36 jogos realizados, um golo marcado e duas assistências.