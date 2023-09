Presidente do PSG: «É impressionante o que o Sp. Braga tem feito pelo futebol»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain e CEO da QSI, detentora de 21,67% da SAD do Sp. Braga, falou esta segunda-feira aos jornalistas à margem da inauguração da segunda fase da Cidade Desportiva dos bracarenses. O dirigente máximo do clube parisiense felicitou o emblema bracarense pelo papel que tem desempenhado no desporto-rei e mostrou-se "orgulhoso" pelo "trabalho incrível" que António Salvador tem feito à frente dos arsenalistas."Portugal é um país de futebol. É impressionante o que o Sp. Braga tem feito pelo futebol. O presidente [António Salvador] está a fazer um trabalho incrível. Estou orgulhoso como CEO da QSI", atirou.