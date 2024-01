Promessa do Sp. Braga renova até 2028 e prepara-se para subir à equipa principal

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de João Vasconcelos, médio de 18 anos que é uma das pérolas da sua formação e que estava a ser cobiçado por clubes estrangeiros, de Itália, Espanha ou Inglaterra, mas também da Alemanha, como Record chegou a noticiar em devido tempo. O jogador assinou até 2028 e prepara-se para subir à equipa principal.Nos próximos meses irá trabalhar entre a equipa A e B (onde tem feito o seu percurso), mas na próxima temporada já é certo que irá transitar em definitivo para o conjunto principal. João Vasconcelos tem 1 golo e 1 assistência na Liga 3, ao serviço do Sp. Braga B, tendo brilhado esta temporada na Youth League, onde apontou 4 golos e fez ainda 2 assistências."Esta renovação significa que o meu trabalho tem sido bem feito, tal como eu queria e tal como a estrutura do SC Braga esperava de mim. É uma responsabilidade grande jogar no SC Braga e todos os dias tenho de treinar no máximo para justificar a aposta que o Clube está a fazer em mim", começou por dizer João Vasconcelos, aos meios do clube."À medida que os anos vão passando e que o meu trabalho tem sido feito, sinto que chegar à equipa A está cada vez mais perto. Estrear-me no Estádio Municipal de Braga é um sonho de menino, assim como jogar com jogadores que estou habituado a ver na televisão ou na bancada", disse ainda."Todos estes anos que estou ao serviço do SC Braga têm sido uma caminhada muito positiva. Agora tenho de continuar a trabalhar da mesma forma e sempre com o objetivo que está ao fundo do túnel, que é chegar à equipa A", concluiu o médio.