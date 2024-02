Proposta de mudança de estatutos não foi a votação

A controversa proposta do Conselho Geral do Sp. Braga de mudança de estatutos do clube, que iria a votos na assembleia-geral extraordinária deste sábado, acabou por não ir a sufrágio. Um dos pontos mais controversos tinha que ver com o ponto 2 do artigo 101.ª, onde se lê que "será mantida, direta ou indiretamente, a maioria do capital social" das sociedades desportivas onde o clube participe.

Ora, depois da intervenção inicial de António Salvador, dezenas de sócios manifestaram o seu desagrado com a possibilidade de mudança estatutária, nomeadamente pelo facto de o clube ficar em minoria na SAD. Salvador ouviu, respondeu mesmo a alguns associados que usaram da palavra na AG, ouviu aplausos, mas também assobios.

Todavia, o líder da SAD minhota acabaria por propor ao Conselho Geral a retirada da proposta e suspender o escrutínio. Aquele órgão concordou e não haverá, ao contrário do que estava previsto, qualquer votação na generalidade e, consequentemente, mudança de estatutos no imediato.



Entretanto, o Sp. Braga divulgou no site oficial uma nota sobre o sucedido:



"O SC Braga informa que, durante a Assembleia Geral Extraordinária, realizada na manhã deste sábado na Arena SC Braga, o Conselho Geral do Clube decidiu retirar a proposta por si elaborada, que visava deliberar sobre a alteração dos Estatutos do Sporting Clube de Braga.



Esta tomada de decisão cumpriu-se após a auscultação das diferentes sensibilidades demonstradas pelos sócios durante o período aberto a questões e comentários, as quais levaram ao entendimento por parte do Conselho Geral de que grande parte dessas reflexões deveriam ser vertidas num esforço conjunto que visa o processo de alteração dos Estatutos do SC Braga, processo esse que o mesmo Órgão se propõe agora a aprofundar.



Refira-se que esta Assembleia Geral foi uma tremenda demonstração de vitalidade e associativismo, tendo contado com a presença de 1256 sócios, equivalentes a 9689 mil votos (7,72 por cento do universo total de sócios elegíveis para votar)."





[notícia atualizada às 14h20 com a nota do Sp. Braga]