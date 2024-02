PSP explica: adepto retirado do Sp. Braga-Farense está proibido de entrar em estádios

A PSP, através do Comando Distrital de Braga, emitiu uma nota onde explica a identificação e expulsão de um adepto do Sp. Braga durante o encontro dos guerreiros com o Farense, no passado domingo. Segundo essa nota, o adepto foi identificado e retirado do Estádio Municipal por estar proibido de frequentar recintos desportivos, sendo que também tinha em sua posse "material proibido"."No decurso do policiamento ao jogo de futebol realizado passado dia 18 de fevereiro, no Estádio Municipal de Braga, entre as equipas SC Braga e o Farense AO, a PSP no âmbito da monotorização aos adeptos que se encontram com medidas de interdição de acesso ao recinto desportivo, identificou e expulsou um indivíduo por se encontrar com pena acessória de proibição e interdição de acesso ou permanência em recintos desportivos. O mesmo encontrava-se também no interior do recinto com material proibido", explica a PSP.Recorde-se que foi na sequência dessa identificação e expulsão desse adepto que as claques do Sp. Braga, 'Bracara Legion' e 'Red Boys', decidiram deixar o sector da bancada onde estavam, no início da 2.ª parte do jogo com o Farense.