Ricardo Horta admite mau jogo do Sp. Braga: «São pontos perdidos»

Ricardo Horta admitiu que o Sp. Braga esteve alguns furos abaixo do habitual na derrota (2-0) com o FC Porto. O avançado sublinhou, nesse sentido, a má entrada em jogo e a falta de ocasiões de golo.





"Foi um jogo pouco conseguido da nossa parte e essa é a verdade. Não entrámos bem no jogo e deixámos o FC Porto ganhar confiança desde o início. Após o golo tentamos reagir de pronto, o Diogo ainda teve aquela defesas e é isso que fica, são pontos perdidos e agora é focar já no próximo. Somos uma equipa que normalmente tem sempre o controlo do jogo e muitas oportunidades. Isos hoje não aconteceu e deixa-nos muito intranquilos durante o jogo porque ao estarmos muito tempo sem bola ficamos depois sem energia para criar. Foi isso que aconteceu, mas são pontos perdidos. É o fim de uma volta, vai começar outra e já estamos com a cabeça no próximo jogo", analisou o capitão bracarense.

"Os objetivos estão traçados desde o início da época. A verdade é que já estivemos a oito pontos e depois ficámos a três. É assim o futebol…. Vai haver mais derrotas e empates e nós queremos é conquistar mais vitórias", concluiu.