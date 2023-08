Ricardo Horta: «Agora vamos demonstrar a mesma qualidade na fase de grupos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Capitão de um Sp. Braga que se apurou pela terceira vez para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Ricardo Horta enalteceu a importância deste feito e até falou da curiosidade familiar de poder jogar no maior palco do futebol europeu ao lado do seu irmão.

"É importante não só para nós, mas para o clube, para os adeptos, que queriam ver o Sp. Braga na Liga dos Campeões. Conseguimos este feito, que é muito difícil, depois de uma época muito desgastante em que conseguimos ficar à frente do Sporting, conseguimos o 3º lugar, culminar com a entrada na fase de grupos é muito bom. O meu irmão já tinha jogado na Liga dos Campeões, eu ainda não, jogar juntos vai ser muito bom", assumiu o capitão dos minhotos, à DAZN, após o triunfo sobre o Panathinaikos.

"É muito gratificante. Estávamos todos ligados para este jogo, sabíamos que era um objetivo do clube, que todos queríamos. Todo querem jogar a maior competição de clubes e estivemos todos focados, quem jogou de início, quem entrou, quem teve de fora e quem ficou em Braga. O resultado está à vista e estamos todos de parabéns."

Questionado sobre a importância de marcar presença na Champions, Horta é claro na análise. "É a valorização de todos os jogadores, do clube e agora vamos demonstrar a mesma qualidade na fase de grupos que demonstrámos aqui, qualidade de jogo, futebol bonito e tentar ver o que podemos fazer."