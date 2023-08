Ricardo Horta: «Começámos mal, mas vamos virar isto»

Autor do golo do Sp. Braga na derrota por 2-1 na abertura da Liga 2023/24, Ricardo Horta lamentou o desaire sofrido, que no seu entender se deveu à falta de eficácia após a obtenção do primeiro tento. O capitão dos minhotos rejeita a ideia de que a reação contrária tenha sido por quebra física.

"Fizemos uma boa 1.ª parte. Acho que o 1-0 era escasso pelas oportunidades que tivemos. Não conseguimos dilatar o resultado e na 2.ª parte, sabendo que o Famalicão vinha à procura de outro resultado, não soubemos gerir a vantagem da melhor forma. Permitimos muitos contra-ataques e deixámos o Famalicão confortável no jogo. Acabámos por perder e claro que estamos tristes", assumiu o criativo, à SportTV.

"Quebra física na 2.ª parte? Não acredito. Penso que o Famalicão começou a jogar melhor, enquanto nós jogámos pior. É assim o futebol. Umas vezes ganha-se, outras perde-se. Estamos muito desiludidos, mas agora temos de pensar no jogo europeu que é muito importante para nós".



A fechar, Horta deixa claro que este deslize não irá afetar a motivação da equipa. "As expectativas estão altas e claro que queremos ganhar sempre, mas o Famalicão também veio para ganhar. Isto não é como começa, é como acaba. Começámos mal, mas vamos virar isto"