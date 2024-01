Ricardo Horta e o golaço que marcou: «No treino nunca acertei...»

Ricardo Horta foi um dos destaques da conquista da Allianz Cup pelo Sp. Braga. O internacional português marcou um grande golo no empate com o Estoril (1-1), numa final que acabaria por ser decidida nos penáltis (5-4)."Parabéns a este Estoril, foram dignos vencidos, jogam muito bem, parabéns para eles. Este clube merece estar nas decisões. Estamos todos de parabéns. Não só o André [Horta, mas Niakaté, Banza, Castro... também é deles, estamos todos de parabéns", começou por dizer, à Sport TV, falando depois do seu golaço: "Trabalhámos [o lance do golo], acho que no treino nunca acertei, agora em jogo, acertei. Ainda bem.""Muitos parabéns ao Estoril, jogadores muito jovens, muito bons. Não entrámos muito bem, a segunda parte foi muito dividida, mas com muitas perdas de bola. Muito felizes por este título, é muito importante para o clube, para os adeptos, a Taça também é deles", finalizou o capitão dos bracarenses.Abel Ruiz, que marcou um dos penáltis, falou num dia "muito feliz": "Este grupo merece ganhar títulos. Quando cheguei, senti que era um clube que queria ganhar títulos, ganhei um há uns anos, agora outro, é para continuar. Agora, festejar.""É uma lotaria, mas conta na mesma. A primeira parte não foi muito conseguida, temos de trabalhar sobre, estamos todos de parabéns.""O Braga sabe da responsabilidade em todos os jogos, fizemos um bom jogo, fomos campeões."