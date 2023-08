Ricardo Horta fala em "dever cumprido" mas avisa: «O golo sofrido serve de alerta»

Ricardo Horta assegurou, esta quarta-feira, que o Sp. Braga vai "com muita confiança e vontade" à Grécia defrontar o Panathinaikos na 2.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões, depois de ter vencido hoje o primeiro encontro por 2-1 , na Pedreira."Fica um sentimento de dever cumprido. Tínhamos o objetivo de vencer esta primeira mão e isso foi conseguido. Claro que queríamos que tivesse sido com números mais expressivos e o 3-0 era muito importante, mas o futebol é isto e o golo sofrido também serve de alerta para a 2.ª mão. Vamos lá com muita confiança e vontade de passar à fase de grupos", começou por assegurar Ricardo Horta à Eleven Sports.E prosseguiu, abordando a sua exibição individual e as duas assistências que fez: "Tento fazer o meu trabalho dentro de campo. Os jogadores da frente fazem a diferença através de golos e assistências, e é isso que tento fazer durante o jogo, independentemente de ser eu ou o meu colega a marcar, o que interessa é a vitória da equipa e isso foi conseguido. Vamos preparar bem esse jogo. Sabemos o ambiente que vamos encontrar lá, mas também conhecemos as nossas valências e aquilo que podemos fazer lá e como os podemos ‘enganar’. Vamos preparar muito bem esse jogo para atingir a fase de grupos", rematou.Recorde-se que a 2.ª mão entre Panathinaikos e Sp. Braga se joga na próxima terça-feira, pelas 20 horas.