Ricardo Horta já entrou ao serviço e com mais confiança

Ricardo Horta já regressou ao serviço no Sp. Braga e participou hoje no treino orientado por Artur Jorge.Apesar de não ter sido utilizado por Roberto Martínez na Eslováquia, o avançado dos arsenalistas acaba por reintegrar o plantel com mais confiança, em função do golo que marcou ao Luxembrugo, sete minutos depois de entrar em campo, contribuindo ainda com a assistência para o golo de Bruno Fernandes, aos 83 minutos.Registe-se que nos sete jogos realizados esta época pelo Sp. Braga, Ricardo Horta leva já seis assistências, além de dois golos.Quem também já voltou da jornada de seleções foi Joe Mendes, o internacional sueco sub-21 que alinhou os 90 minutos na derrota do último sábado da sua seleção, frente à Macedónia.Abel Ruiz é que acabou por não ser utilizado em nenhum dos dois jogos da seleção espanhola, que goleou a Geórgia e o Chipre, sendo que o avançado é esperado no treino de amanhã, tal como Niakaté (Mali), Hornicek (sub-21 Rep. Checa) e Serdar (sub-21 Turquia), trio que ainda teve jogos ontem nas respetivas seleções.