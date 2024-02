Ricardo Horta: «O Sporting está num grande momento»

Ricardo Horta reconheceu a superioridade do Sporting frente ao Sp. Braga (5-0) mas acredita que equipa vai dar a volta."Cada jogo tem a sua história. Era um jogo difícil para nós, o Sporting está num grande momento. Queríamos entrar bem, mas não foi o que conseguimos. O Sporting marcou muito cedo, quando marca fica mais confortável no jogo e foi o que aconteceu. Ao intervalo acho que retificámos, reagimos e tivemos um bom período em que podíamos ter feito o 2-1 e a história do jogo seria diferente, mas voltámos a sofrer dois golos seguidos e o jogo acabou aí para nós", disse."Não, os erros no futebol acontecem, se não houver erros não há golos. Acabou por ser um erro do Victor mas foi só isso, um erro. Passou, tentámos reagir, acho que na segunda parte entrámos melhor que o Sporting, tivemos um período melhor que o Sporting, mas infelizmente perdemos. Na quinta-feira já há um jogo muito importante para nós e já estamos focados nesse.""Vamos retificar o que fizemos de mal, de certeza que o Qarabag é uma equipa diferente do Sporting. Vamos analisar a equipa deles e vamos entrar da melhor forma, é um jogo em nossa casa e queremos ter um bom resultado para a segunda mão."