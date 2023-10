Ricardo Horta: «Saímos com o sentimento de que era possível»

Ricardo Horta destacou a exibição coletiva do Sp. Braga frente ao Real Madrid. Apesar da derrota (1-2), na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, o capitão dos minhotos disse que a equipa encarou o gigante espanhol de peito aberto e que ficou próxima de outro resultado."Saímos com o sentimento de que era possível. Defrontámos uma equipa extremamente talentosa, com muita qualidade. Entrámos bem no jogo, mas eles à primeira oportunidade fizeram o primeiro golo. Na 2ª parte também estávamos melhor, mas eles voltaram a marcar. Depois de sofrer dois golos contra esta equipa, fica muito difícil dar a volta. Saliento o jogo que fizemos, com muita qualidade, por vezes precipitados, tentar não perder tantas bolas, porque estas equipas não gostam de não ter bola. Demos uma boa réplica. Como disse após o jogo do Nápoles, vamos bater-nos de frente contra qualquer equipa e hoje foi mais uma prova disso", referiu o avançado à Eleven Sports.Zalazar também destacou que o Sp. Braga "fez um grande jogo" e que podia ter empatado: "soubemos competir contra uma das melhores equipas do mundo e estivemos sempre na luta para poder, pelo menos, empatar e colocá-los em dificuldades no encontro. Estou muito orgulhoso da equipa e do trabalho que fizemos hoje. Eles têm jogadores que são de muita qualidade, quando lhes dás o mínimo espaço eles aproveitam. Quando o Bellingham, por exemplo, tem a bola em frente à baliza, é muito difícil que falhe. A equipa fez um grande trabalho, estamos satisfeitos, mas podíamos ter saído deste jogo com um ponto."