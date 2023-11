Rodrigo Zalazar e a chamada ao Uruguai: «Na primeira semana não vi Bielsa, metia os drones no ar...»

Rodrigo Zalazar apenas por uma vez foi à seleção do Uruguai, mas essa única passagem foi inesquecível a todos os níveis. Da estreia oficial aos treinos com Bielsa, tudo deixou marca no médio do Sp. Braga e alguns dos episódios foram lembrados em entrevista ao podcast 'PodNext'."Estrear-me na seleção era um objetivo. Fui chamado e para mim e para o meu pai foi algo incrível. O único jogo que joguei correu bem. Fiz dois golos. Estava o meu pai, a minha mulher e o meu filho a ver. O meu pai foi às lágrimas. Eu estava muito nervoso. O meu pai dizia-me que estava na tribuna, viu o golo e não sabia que tinha sido eu", lembrou, ele que é filho de um antigo internacional pelo Uruguai, José Zalazar.Nessa passagem pela seleção, Zalazar teve a primeira oportunidade para contactar com Bielsa, o selecionador, mas o contacto tardou a acontecer... "Cheguei, numa semana não o vi nunca. Eles estava lá e ninguém o via. Punha drones no ar a ver os treinos, mas não estava no campo. A primeira vez que o vi, fizemos um jogo contra a sub-20 e eram 11 partes de 3 minutos. Estava morto, queria vomitar. Pedia muita intensidade. Nos primeiros três minutos não sabia onde ir para ir buscar a bola, não toquei nela. A cada três minutos ele parava e falava. Parou e disse-me: ‘és o 10 e não tocaste na bola. Como vais ser o nosso 10 se não tocas bola?’. Depois disso, fiz um bom cruzamento e, ao fim de três minutos, ele parou outra vez e disse: ‘belo cruzamento. Que pena que seja o primeiro em 15 minutos’. É um dicionário de futebol, pode falar três horas. É um dos melhores do Mundo. É diferente", concluiu.