Rodrigo Zalazar e um grupo especial no Sp. Braga: «Até a jogar UNO somos competitivos»

Contratado no início da temporada com pompa e circunstância, Rodrigo Zalazar só tem palavras positivas para o que tem vivido no Sp. Braga. Em entrevista ao podcast 'PodNext', o médio uruguaio falou da experiência no seio dos arsenalistas e, mais concretamente, sobre um grupo especial que se criou com Bruma, Borja e Álvaro Djaló, no qual, segundo o próprio, "é preciso estar bem da cabeça" para se entrar."Estou num grupo com o Bruma, o Borja e o Álvar Djaló. É um grupo em que se não está bem de cabeça, é tramado. Para estar nesse grupo, tens de estar lá e ter o psicólogo pronto para uma chamada a qualquer hora. A toda a hora somos muito competitivos, jogamos ao UNO e eu fico mais nervoso a jogar UNO com eles do que a jogar uma final da Liga dos Campeões. O perdedor ou tem de passar por baixo de uma mesa, ou leva porrada ou tem de pagar. Animicamente, matamo-nos uns aos outros", disse, entre risos, antes de elogiar o trio.O ambiente entre os quatro é, portanto, de grande cumplicidade, mas o médio garante que é extensível a todo o plantel. Só assim, garante, poderia ter-se adaptado tão bem. "Mudar de país, de liga é sempre complicado. A maneira como jogava no Schalke era diferente daquela com que jogamos aqui, mas temos de nos adaptar ao que o treinador pede. Vim para cá para ajudar. Custou um bocado a adaptação, mas os meus companheiros ajudaram-me. Há um grupo com o Borja, o Bruma e o Álvaro. Custou um bocado, mas consegui adaptar-me e a cada vez tento estar melhor", apontou.