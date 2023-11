Rodrigo Zalazar: «No primeiro dia em que vi o Álvaro Djaló percebi que quando explodisse...»

Álvaro Djaló tem sido uma das figuras do Sp. Braga neste início de época. O avançado já leva 10 golos e é, a par de Banza, o melhor marcador da equipa, para além de ser aquele que mais jogos somou, com 21 no total. Com efeito, o extremo começa a dar sinais de estar na fase de explodir, algo que não surpreende Rodrigo Zalazar."O Álvaro, desde que o vi no primeiro dia, disse: 'Este rapaz tem algo que, se algum dia explode, vai dar que falar’. Ganhou confiança, leva 10 golos e está a jogar muito bem. Ainda não chegou ao limite, tem muito para dar. Vai ser um futebolista grande", referiu o médio, em entrevista ao podcast 'PodNext'.No entanto, Álvaro Djaló não é o único a merecer rasgados elogios do internacional uguruaio. Segundo o próprio, há outros nomes de muita qualidade. "O Borja também é um grande jogador. O Bruma igual, porque vê-lo a treinar e, quando comparas os treinos e os jogos, são duas pessoas diferentes. Nos jogos, agarra a bola e, quando arranca não é tão rápido como o Djaló, mas quando arranca e passa o primeiro, é muito rápido e dribla com facilidade", referiu, falando também de Pizzi."Vês o Pizzi a treinar e não corre. Não corre, mas quando a bola lhe chega tem um talento. É um craque", disse sobre o internacional português. Matheus, por outro lado, mereceu palavras de apreço pelo líder que é. "É muito sério. Às vezes, quando fazemos muito barulho no balneário, ele diz alguma coisa e depois ninguém se atreve a abrir a boca. É um grande profissional e é uma pessoa muito boa. É muito sério, mas é uma pessoa incrível", apontou.Na entrevista aos meios do emblema arsenalista, Rodrigo Zalazar aproveitou também para falar sobre a chegada a Portugal pela porta do Sp. Braga. À altura no Schalke, o médio tomou conhecimento do interesse do emblema minhoto e não quis ouvir mais nada. "Não seguia muito o campeonato português, só o ano passado, quando estava o Darwin. Não era muito de ver, na Alemanha não passam muito a liga portuguesa. Na altura, ligaram ao meu representante a dizer que estavam interessados em mim. Para mim, vir para um clube como o Sp. Braga, um dos maiores de Portugal, com o extra da Liga dos Campeões, era algo com que sonhava. Se havia esta possibilidade, não tive muitas dúvidas. Havia muitos interessados, mas o Sp. Braga, desde o primeiro momento, através do presidente e o treinador, deu-me muita confiança", explicou.Há quatro meses em Portugal, Rodrigo Zalazar disse que agora está mais adaptado do que nunca ao país e ao futebol. Ainda assim, assumiu que passou por algumas dificuldades devido às diferenças existentes. "Na Alemanha, foi mais fácil jogar Bundesliga do que a Bundesliga 2. A segunda liga era mais difícil, as equipas pressionam, tentam estar sempre em cima. Na Bundesliga, as equipas pressionam melhor, mas não pressionam sempre. Há mais espaço, mais tempo para pensar. É mais complicado. Em Portugal, as equipas são muito físicas, apertam muito, tentam cortar jogadas. É um campeonato com que me surpreendi muito. Pensei que ia ser mais fácil, mas é difícil. Todas as equipas te podem ganhar", dissertou, assumindo que as condições que o Sp. Braga oferece também facilitaram tudo."A Cidade Desportiva é incrível. A primeira vez que vi foi em vídeo. É uma cidade desportiva que está ao nível dos melhores clubes do Mundo. Os melhores do Mundo não têm algo tão bom como nós", frisou.A nível de expectativas, Rodrigo Zalazar quer justificar o investimento que o Sp. Braga fez na sua contratação, mas quer, sobretudo, ajudar a equipa a ganhar. "Passar o grupo da Liga dos campeões e chegar o mais acima possível na Liga. Se fosse por mim, diria ganhar tudo. Gostaria de ganhar a Taça de Portugal. Tem muito significado", concluiu.