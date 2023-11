Rodrigo Zalazar: o hino da Liga dos Campeões, os elogios de Rodrygo e a camisola de Valverde

Não será um exagero dizer que jogar a Liga dos Campeões é um sonho para a esmagadora maioria dos jogadores de futebol. Rodrigo Zalazar não é exceção. Em entrevista ao podcast 'PodNext', o médio uruguaio assumiu que a estreia na prova milionária ao serviço do Sp. Braga foi um feito marcante e lembrou até episódios que ficaram na memória, a envolver Rodrygo e Valverde, jogadores do Real Madrid."Ouvir o hino da Liga dos Campeões foi especial, sobretudo o primeiro com o Panathinaikos, aqui. Foi a primeira vez. Ouvir em casa com a nossa gente foi muito especial.""Jogar a Liga dos Campeões dá um extra de motivação, mas no final vamos buscar a motivação em todos os jogos, seja na Taça, na Liga ou na Champions. Tudo é importante para melhorar e conquistar algo como equipa."Em casa disse-nos que jogámos bem. E realmente em casa fizemos um bom jogo, penso o mesmo. Penso que somos uma equipa que está a fazer bons jogos, mas jogar contra o Real Madrid… É uma das melhores do Mundo e é complicado. Demos tudo.""Troquei camisolas com o Valverde, é a mais especial da minha coleção. Vamos falando durante a semana. Escrevo-lhe e ele escreve sempre de volta."