Rodrigo Zalazar: «O que pode ensinar Artur Jorge a Bielsa? As broncas ao intervalo»

Numa fase em que a competição está parada, Rodrigo Zalazar colocou o relvado de parte e deu-se a conhecer aos adeptos do Sp. Braga. Convidado a participar no podcast 'PodNext', o médio uruguaio respondeu a várias questões relacionadas com a carreira e, naturalmente, sobre a aventura que esta época começou nos arsenalistas, orientada desde início por Artur Jorge. Ora, o técnico foi um dos muitos temas da longa conversa e houve até espaço para uma comparação com Marcelo Bielsa, selecionador uruguaio."O que é que Artur Jorge poderia ensinar a Bielsa? As broncas ao intervalo quando não jogamos bem. Nessa altora, o Artur no balneário é complicado. Sentes que não fizeste uma boa primeira parte. Quando entra, sabes que vem bronca. É muito bom, é algo que ele tem de muito bom. Vê-se logo na cara que não está satisfeito, mas é importante porque faz-nos ver a importância. Às vezes jogamos muitos jogos, não estamos tão concentrados e ele dá esse empurrão para estarmos a 100%", apontou o médio, que disse ter uma excelente relação com o treinador do Sp. Braga."Temos uma relação muito boa. Desde o primeiro dia tratou de dar-me confiança e estou a aprender muito com ele. Tem uma ideia de jogo diferente daquela a que eu estava habituado, mas estou muito feliz por tê-lo como treinador e pelas oportunidades que me tem dado", assegurou.