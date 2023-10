Rony Lopes assume: «Não foi o nosso melhor jogo»

Autor do primeiro golo do Sp. Braga na vitória por 2-0 sobre o Rebordosa , Rony Lopes assumiu que apesar do triunfo a atuação dos minhotos não foi totalmente satisfatória."Não foi o nosso melhor jogo. Depois do primeiro golo não conseguimos criar muitas oportunidades. O Rebordosa fez a sua parte, manteve-nos no jogo e obrigou-nos a lutar e disputar cada bola. Há mérito deles. Apesar de não ter sido o nosso melhor jogo, a vitória era importante e estamos na próxima fase. Foi difícil jogar nestas condições, o campo foi ficando mais pesado ao longo do jogo e é sempre complicado, mas a equipa fez o que tinha de fazer, que era ganhar o jogo", disse, à SportTv.