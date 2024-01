Rony Lopes não desiste: extremo apostado em ser opção regular para Artur Jorge

Uma das contratações do Sp. Braga esta época, Rony Lopes participou em 17 jogos esta época, mas apenas dois foram como titular - frente a Moreirense, no campeonato, e Rebordosa na Taça de Portugal, sendo que marcou em ambos. O estatuto de suplente utilizado não é o que o jogador esperava ter nos bracarenses, masapurou que o extremo tem tido paciência enquanto espera por mais oportunidades e, acima de tudo, não desiste de se assumir como opção regular para Artur Jorge.O regresso a Portugal foi encarado por Rony Lopes como a oportunidade ideal voltar a viver uma época de afirmação. Emigrante desde cedo, já que trocou o Benfica pelo Manchester City com 15 anos, o internacional português jogou em França (Lille, Monaco, Nice e Troyes), Grécia (Olympiacos) e Espanha (Sevilha). Com a camisola dos bracarenses fez a estreia na 1.ª Divisão portuguesa.Curiosamente, assinalam-se hoje 11 anos do dia em que Rony Lopes se estreou no jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Manchester City, na altura com 17 anos e 8 dias.