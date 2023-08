Negócio fechado: Rony Lopes reforça o Sp. Braga até 2026 e sem encargos no imediato

Acordo alcançado e Rony Lopes é reforço do Sp. Braga nas próximas três temporadas, até 2026, apurou. O extremo internacional português, de 27 anos, será oficialmente apresentado esta quarta-feira, assim sejam concluídos os exames médicos.Segundo apurámos, a vinda de Rony Lopes não implica encargos financeiros imediatos para o Sp. Braga, que apenas terá de pagar até 500 mil euros ao Sevilla caso sejam cumpridos determinados objetivos coletivos e individuais. Refira-se ainda que os andaluzes reservam 20% de uma futura venda.Rony Lopes pertencia aos quadros do Sevilha e há algum tempo que estava no radar dos arsenalistas, cujo interesse na contratação do jogador foi revelado em primeira mão por Record a 25 de julho passado. Na época passada, o atacante esteve no Troyes (França), emprestado pelo conjunto espanhol.