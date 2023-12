Rumores em Espanha apontam Matheus ao Real Madrid

O nome de Matheus Magalhães foi associado ao Real Madrid por estes dias, num rumor que teve origem em Espanha. De acordo com uma notícia publicada inicialmente pelo 'Relevo', que foi mais tarde difundida por outros órgãos espanhóis e não só, o guardião do Sp. Braga é um dos três nomes que os merengues terão em vista, caso não consiga contratar Kepa em definitivo.Giorgi Mamardashvili, do Valencia, Randall Rodríguez, do Peñarol, são os restantes guardiões que os blancos estarão a ponderar.De recordar que Matheus disse recentemente, numa entrevista à 'TNT Sports', do Brasil, que chegou a ter uma proposta do Manchester United no verão e que, inclusive, falou com Ten Hag, treinador dos 'red devils'.