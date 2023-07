Schettine sai para a Rússia e rende ao Sp. Braga 400 mil euros no imediato

O Sp. Braga resolveu mais um dossiê de excedentários e confirmou a saída de Guilherme Schettine em definitivo do clube. O avançado brasileiro, de 27 anos, desvinculou-se dos guerreiros, com quem tinha contrato até 2025, e assinou pelo FK Ural, da Rússia.O negócio rende, no imediato, 400 mil euros aos cofres da SAD bracarense, podendo ainda gerar outros 150 mil euros em objetivos. O Sp. Braga reservou ainda 20% de uma futura transferência, segundo apurámos.Schettine dá por concluída a ligação ao Sp. Braga, onde ingressou em 2020 depois de ter despontado com a camisola do Santa Clara, num processo que se arrastou durante largos meses e que envolveu polémica, com o Benfica também metido ao barulho, pois chegou a negociar com o jogador em 2019.Certo é que em 2020 Schettine assinou por cinco anos, mas não foi nada feliz com a camisola do Sp. Braga. Não marcou qualquer golo nos 18 jogos oficiais realizados, antes de partir para sucessivos empréstimos, ao Almería (Espanha), Vizela e Grasshoppers (Suíça).Schettine parte agora para um novo desafio na carreira, agora em definitivo. O FK Ural, clube da cidade de Ekaterimburgo que acolheu o Mundial'2018, terminou a liga russa na 11.ª posição.