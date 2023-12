Simon Banza convocado para a CAN e Niakaté só carece de confirmação

Simon Banza está entre os 24 convocados da República Democrática do Congo para a CAN, que se vai realizar de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim. O avançado do Sp. Braga, que conta com 13 golos em 25 jogos realizados esta época, vai desfalcar a equipa de Artur Jorge enquanto a sua seleção estiver em competição.Chancel Mbemba, que representou o FC Porto entre 2018 e 2021, também está entre os eleitos do selecionador Sébastien Desabre.No entanto, as dores de cabeça do Sp. Braga não se cingem ao avançado, uma vez que Niakaté também vai ser chamado pelo Mali, algo que carece apenas de confirmação oficial. Assim sendo, os dois jogadores vão falhar um ciclo importante para o Sp. Braga.