Sp. Braga compra João Marques ao Estoril por 3,5 M€ mas o médio só chega no verão

“When That Light Hits The Sky, It’s Not Just A Call…”



João Marques ? signal: o jovem internacional português é reforço a partir de ?? 2024/25! #PorMais pic.twitter.com/fSvvxMMY5p — SC Braga (@SCBragaOficial) February 1, 2024

João Marques é reforço do Sp. Braga e assina até 2029 com os guerreiros. O médio, de 21 anos, vai continuar no Estoril até ao final da temporada e só no verão vai rumar ao Minho para representar os arsenalistas.O Sp. Braga paga 3,5 milhões de euros pela totalidade do passe, podendo vir a pagar mais 1 M€ dependendo de objetivos individuais. Ficará blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e o Estoril reservou 10% da mais-valia de uma futura transferência.