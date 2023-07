Sp. Braga confirma horários dos jogos de Champions e anuncia bilhetes entre os 3,5 e 15 euros

O Sp. Braga informou esta tarde todas as condições para a compra de bilhetes, tendo em vista o primeiro jogo oficial da temporada, no dia 8 de agosto, às 20 horas, no Estádio Municipal, e os preços são bem apetecíveis, variando, em função do setor escolhido, entre os 3,5 e os 15 euros!

A ideia é garantir uma casa bem composta no jogo da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions, frente aos sérvios do Backa Topola, sendo que os bilhetes vão começar a ser vendidos na manhã desta terça-feira, dia 1 de agosto.

Eis todas as condições comunicadas pelos arsenalistas:

- Sócios sem lugar anual – 3,5€ aos 15€ (depende da escolha da setorização)

- Acompanhante de Sócio – 3,5€ aos 15€ (depende da escolha da setorização)

- Todos os sócios poderão adquirir até dois bilhetes de acompanhante.

- Os sócios sem lugar anual terão que comprar o seu bilhete e no momento da compra do seu bilhete, poderão adquirir até mais dois bilhetes de acompanhante.

- Os sócios com lugar anual, como já têm entrada incluída para o jogo, poderão adquirir até dois bilhetes de acompanhante. Esta compra tem que ser efetuada num único momento.

- O custo dos ingressos de acompanhante serão iguais ao preço do bilhete de sócio para o setor onde pretende os bilhetes.

- Bilhete de Público – 15€

- Locais de venda: Lojas oficiais do SC Braga e online em www.smartfan.tickets

Notas Importantes:

1 – Mantém-se a gratuitidade para os sócios atletas e sócios sub18, validando o seu acesso ao estádio mediante o levantamento do bilhete gratuito num dos nossos postos.

2 – Abertura das Bilheteiras somente no dia do jogo, a partir das 14h30. Abertura de Portas do Estádio será efetuada no dia do jogo às 18h30.

3 – Todos os sócios que renovaram e/ou compraram os seus lugares anuais para a época 23/24, desde que com a quota de junho de 2023, têm entrada incluída com o cartão de sócio ou a app.