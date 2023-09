Sp. Braga divulga mensagem de apoio às vítimas da catástrofe na Líbia

O Sp. Braga emitiu um comunicado para manifestar o "mais profundo pesar por todas as vítimas da catástrofe natural que atingiu a Líbia" e endereçar "força e coragem" ao país.As inundações provocadas pela passagem de uma forte tempestade resultaram na morte de mais de duas mil pessoas e o desaparecimento de 10 mil.Os bracarenses mostram-se ainda disponíveis para, "através do programa de responsabilidade social Sp. Braga Solidário" prestar auxílio na Líbia, país onde nasceu Al Musrati."O Sp. Braga manifesta o mais profundo pesar por todas as vítimas da catástrofe natural que atingiu a Líbia, endereçando sentidas condolências a todas as famílias que sofreram perdas irreparáveis nas últimas horas.Neste momento de dor e consternação para o povo líbio, o Sp. Braga envia toda a sua força e coragem para que a normalidade seja atingida o mais rapidamente possível.Através do programa de responsabilidade social Sp. Braga Solidário, o nosso Clube já encetou contactos com as autoridades da Líbia, de forma a avaliar as necessidades e a capacidade de intervenção no terreno".