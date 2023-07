Sp. Braga empresta Gorby ao P. Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gorby não vai ficar no plantel do Sp. Braga e segue por empréstimo para o P. Ferreira, avançou o jornalista Pedro Sepúlveda e confirmou, sendo que podemos adiantar que o acordo não contempla qualquer opção de compra.O médio, de 20 anos, foi utilizado em 13 encontros oficiais pela equipa principal ao longo da última época, tendo somado ainda três presenças na equipa B. Gorby foi lançado na equipa A do Sp. Braga em 2021/22.