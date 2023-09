Sp. Braga inscreve Piazon e Hernâni na Liga por questão regulamentar

A Liga Portugal, na atualização das 19 horas, anunciou as inscrições de Lucas Piazon e de Hernâni Infande por parte do Sp. Braga. Ao contrário do que se possa pensar, os jogadores não contam para Artur Jorge.São dois excedentários para os quais não foi encontrada uma solução em devido tempo e, por terem ainda contrato em vigor com os guerreiros, têm de estar inscritos na Liga Portugal, por forma a cumprir o regulamento e a lei do trabalho em vigor.Lucas Piazon tem contrato com o Sp. Braga até 2025, ele que esteve emprestado ao Botafogo no último ano. Já Hernâni, que rodou no P. Ferreira na segunda metade da última temporada, está vinculado até 2024.Não é a primeira vez que há jogadores nesta situação em Braga. Já tinha acontecido nos anos mais recentes, por exemplo, com Bruno Viana, Rolando ou Eduardo Teixeira.Refira-se, ainda, que o Sp. Braga confirmou a revalidação do contrato de Eduardo Santos, jogador que estava nos sub-19 e esta época já fez quatro desafios nos sub-23.