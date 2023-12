Sp. Braga multado em 1.734 euros por... questões fisiológicas de Matheus

O Sp. Braga foi multado em 1.734 euros pelo Conselho de Disciplina devido... a uma indisposição de Matheus, guarda-redes dos arsenalistas.Isto porque, de acordo com o mapa de castigos da FPF, a 2.ª parte do encontro realizado em Vizela, na passada jornada da Liga Betclic (1-3) , começou com atraso de 3 minutos devido ao "atraso do guarda-redes da equipa visitante, devido a questões fisiológicas".Recorde-se que o Sp. Braga venceu o Vizela por 3-1.