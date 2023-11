Sp. Braga na máxima força em Madrid: a lista de convocados para o jogo da Liga dos Campeões

O Sp. Braga está de saída do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, na máxima força para enfrentar o Real Madrid esta quarta-feira, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Artur Jorge convocou 24 jogadores, não havendo baixas a registar.Às 17 horas portuguesas, Artur Jorge e o lateral-direito Víctot Gómez farão a antevisão ao jogo com o Real Madrid, estando o treino no relvado do Santiago Bernabéu agendado para uma hora depois.Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.: Niakaté, Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marin, Victor Gómez e Borja.: André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi, Castro, João Moutinho e Al Musrati.: Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta e Banza.