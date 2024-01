Sp. Braga propõe eliminar nos estatutos a manutenção da maioria na SAD

O Sp. Braga vai propor aos seus sócios, em assembleia-geral extraordinária a 3 de fevereiro, a eliminação nos estatutos do ponto que dita que o clube mantenha a maioria do capital social da sociedade desportiva.

No capítulo sobre a participação em sociedades anónimas desportivas (SAD), que se propõe nos novos estatutos a debater e aprovar nessa AG extraordinária alterar para "participação em sociedades e criação de fundações", é eliminado o segundo ponto que dita que o clube mantenha, "direta ou indiretamente, a maioria do capital social e o número de votos correspondente a essa posição societária".

O Sp. Braga detém 36,99% das ações, a Qatar Sports Investment (entidade cujo beneficiário efetivo é o estado do Qatar e que é proprietária dos franceses do Paris Saint-Germain) possui 29,60% (entrou no capital social, no final de 2022, com 21,67 %), a Sundown Investments tem 17,04%, estando ainda 16,37% espalhados na categoria "outros" acionistas.

Outra das propostas visa alterar a data de constituição do clube para 21 de fevereiro de 1921, um mês depois da atual data oficial.

Os atuais estatutos do clube afirmam que o Sp. Braga é "uma associação desportiva fundada" em 19 de janeiro de 1921 e a alteração agora proposta frisa que os bracarenses são uma "associação desportiva constituída" em 19 de fevereiro do mesmo ano.

Esta alteração tem que ver com o facto de esta (19 de fevereiro) ser a data do documento do registo e formalização do clube no Governo Civil de Braga.

Há ainda documentos oficiais do Sp. Braga que apontam para 1919 a data da sua fundação (revistas de 1934 comemorativas do 15.º ano) e também uma tese defendida por alguns sócios e adeptos, baseada em jornais da época que dão conta da criação de um clube com o mesmo nome, que considera que o clube nasceu em 1914.

Entre várias outras propostas, uma das mais significativas diz respeito à apresentação de candidaturas para eleições.

Se antes as listas de candidatos teriam que ser subscritas por um mínimo de cinquenta sócios, não contando os elementos que as integram, agora, caso esta proposta seja aceite, as listas de candidatos terão que ser subscritas por um mínimo de sócios há pelo menos 15 anos consecutivos (antes cinco) no pleno gozo dos seus direitos que, no conjunto, representem cinco mil votos, não contando os elementos que as integram.

Os novos estatutos preveem ainda alterações no emblema do clube: atualmente é o da cidade de Braga, vermelha a metade esquerda, branca a direita, com a denominação do clube por extenso - a proposta dos novos estatutos diz que o emblema do Sporting de Braga "corresponde à imagem representativa do clube, cabendo aos sócios a sua aprovação em assembleia-geral".

Também as assembleias-gerais extraordinárias solicitados pelos sócios passarão de 250 associados contribuintes ou com pelo menos mil votos para um requerimento de sócios com pelo menos cinco mil votos no pleno gozo dos seus direitos.

A AG extraordinária está marcada para 03 de fevereiro, a partir das 09:30, no Pavilhão Multiusos do Sp. Braga.