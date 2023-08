Sp. Braga reage às agressões na Pedreira: «Incidentes merecem total repúdio e condenação pública»

O Sp. Braga emitiu um comunicado, este sábado, em reação às cenas de pancadaria verificadas numa das bancadas do Estádio Municipal de Braga na reta final do jogo com o Famalicão , na noite de sexta-feira. Recorde-se que a confusão resultou num ferido e num detido."O clube não exclui, sem prejuízo do exercício da autoridade por parte das entidades competentes, a aplicação de sanções ao abrigo dos seus estatutos", refere o Sp. Braga, acrescentando: "Os incidentes verificados merecem total repúdio e condenação pública por parte do clube, que assim reforça a importância de identificar e isolar os protagonistas de tais actos.""Tendo analisado e debatido os incidentes ontem verificados na Bancada Poente, o SC Braga entende tornar públicos os seguintes factos, reflexões e consequências:– Graças à imediata intervenção do Clube e dos ARD destacados para o evento desportivo, foi possível prestar total colaboração à autoridade policial destacada (PSP), permitindo a identificação dos espectadores envolvidos;– O SC Braga vai acompanhar o decurso dos processos instaurados, aguardando pela sua conclusão. O Clube não exclui, sem prejuízo do exercício da autoridade por parte das entidades competentes, a aplicação de sanções ao abrigo dos seus estatutos;– Os incidentes verificados merecem total repúdio e condenação pública por parte do Clube, que assim reforça a importância de identificar e isolar os protagonistas de tais actos, impedindo que deles resulte qualquer extrapolação face ao excelente e saudável ambiente que se vem verificando no Estádio Municipal;– O SC Braga e os seus sócios e adeptos têm demonstrando uma união e uma sintonia absolutamente notáveis, evidentes não apenas nos registos recorde da época transacta, mas também no fantástico apoio verificado nos primeiros jogos da nova temporada;– Por considerar essencial o incremento destas assistências, suportadas num imenso conjunto de famílias e de jovens sócios e adeptos, o Clube informará sobre as decisões que vier a tomar com o intuito de salvaguardar os direitos e garantias dos sócios e adeptos do SC Braga."