Sp. Braga recorda conversa entre Rui e José Fonte em 2019: «Se daqui a dois anos me quiserem...»

O Sp. Braga recorreu esta terça-feira às redes sociais para, instantes depois de oficializar a contratação de José Fonte , recordar uma conversa entre o central e o irmão, Rui Fonte, em 2019. À data, o avançado tinha deixado o Lille, clube que o defesa também representava. Na despedida, foi feita uma 'promessa' que hoje... se concretizou."Esta será posta numa moldura. Sentimentos épicos e uma Champions League juntos! Agora faz história mais uma vez", escreveu José Fonte, a 22 de agosto de 2019, na legenda de uma fotografia onde os dois aparecem a festejar um golo."Zé, Braga espera-te", respondeu Rui Fonte. "Se daqui a dois anos me quiserem, será uma honra representar o mágico e ser campeão", atirou de seguida José Fonte.Nas primeiras declarações enquanto jogador dos bracarenses , José Fonte fez mesmo questão de destacar a importância do irmão nesta decisão: "Do contributo do meu irmão não preciso sequer de falar. Todos os bracarenses sabem o amor que o Rui Fonte tem pelo clube e pela cidade. A história que ele tem aqui é muito grande e quem me dera fazer o que ele fez no Sp. Braga. Quando lhe disse ele também ficou muito feliz".Apesar de não ter acontecido dois anos depois, uma vez que José Fonte ficou no Lille durante cinco temporadas, a transferência acabou mesmo por se concretizar ao fim de quatro anos. No entanto, os dois irmãos não vão jogar juntos, uma vez que Rui Fonte representa o Paços de Ferreira atualmente.