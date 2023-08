Sp. Braga recusa nova proposta do Nottingham Forest por Matheus: os valores em cima da mesa

O Sp. Braga rejeitou nova proposta do Nottingham Forest por Matheus, confirmou. A oferta inglesa chegava aos 10 milhões de euros, seis fixos e quatro por objetivos, mas não convenceu a direção liderada por António Salvador.De recordar que já no final de junho o Sp. Braga tinha recusado uma proposta de 4,5 milhões de euros do emblema que milita na Premier League pelo guarda-redes, que poderia ser reforçada com mais 1,5 milhões por objetivos. Desta feita, apesar do Nottingham Forest ter subido a parada, os arsenalistas voltaram a rejeitar a possibilidade de perder o guardião titular e um dos capitães de equipa.Matheus tem contrato com o Sp. Braga até 2027 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.