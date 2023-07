Sp. Braga renova com mais uma pérola da formação

Depois do guarda-redes Gonçalo Dias, que renovou anteontem até 2024, e do extremo Idalécio, que prolongou ontem a sua ligação até 2026, esta quinta-feira foi a vez de o Sp. Braga anunciar a renovação com o lateral esquerdo, Miguel Vilela, até 2025.Os minhotos asseguram o futuro e todos esses jogadores estão em pré-época com a equipa B dos arsenalistas. Enquanto para os outros é a estreia na equipa secundária do Sp. Braga (na época passada Gonçalo Dias e Idalécio representaram os sub-23...), Miguel Vilela vai para a terceira temporada no plantel que continuará em prova na Liga 3."Renovar com o Sp. Braga significa que o clube confia no trabalho que tenho vindo a realizar ao longo das últimas temporadas. Tenho um orgulho enorme em representar o Sp. Braga e o objetivo passa por continuar a evoluir e dar o meu contributo à equipa para atingirmos os nossos objetivos", afirmou Miguel Vilela, de 23 anos, em declarações à comunicação do clube.