Sp. Braga segura aposta de futuro com contrato até 2028

O Sp. Braga anunciou, este domingo, a renovação de contrato de Francisco Chissumba, jovem lateral de apenas 18 anos. As partes acordaram uma extensão contratual até 2028, o que permite aos arsenalistas segurar um ativo que estava a ser alvo da cobiça de clubes nacionais e internacionais.Por outro lado, os minhotos agarram também um jogador que já planeavam integrar no plantel principal na próxima temporada. Chissumba, de resto, já tem trabalhado com a equipa A a espaços.Formado no Sp. Braga, o lateral-esquerdo tem, assim, via aberta para chegar ao mais alto patamar. Esta temporada, Chissumba, internacional jovem por Portugal, tem sido utilizado na equipa B, na Liga 3.